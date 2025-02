Lanazione.it - Il fascino dell’Africa nelle foto di Moreno Torricelli

Firenze, 24 febbraio 2025 – Fino al 28 febbraio i locali del Quartiere 2 a Villa Arrivabene (piazza Alberti 1, a Firenze) ospitano la mostragrafica “Africa realtà di un Continente”, realizzata daviaggiatore egrafo. Si tratta di una mostragrafica interamente dedicata al Continente Nero nei suoi svariati aspetti, con particolare attenzione al paesaggio, alle popolazioni, alle culture, alle tradizioni, al mondo animale, e anche alle problematiche legate al viaggiare via strada, là dove spesso le strade non esistono. E’ anche l’occasione per presentare il libro di“Oltre l’orizzonte”. Ingresso libero.