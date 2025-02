Il falso video dei Simpson che avrebbe predetto la morte di Papa Francesco nel 2025

Leggi su Open.online

Circola unche mostra alcuni fotogrammi di una presunta puntata deiin cui verrebbe predetta ladinel. Tuttavia, non esistono corrispondenze con alcun episodio della serie. Inoltre, le immagini risultano generate tramite Intelligenza Artificiale. Non è la prima bufala diffusa in questo periodo sfruttando Ie il ricovero di(ne parliamo qui).Per chi ha fretta:Diverse condivisioni continuano a proporre la narrazione deicheroladinel.I finti fotogrammi risultano realizzati mediante l’Intelligenza artificiale.Molte delle scene ritraggono personaggi disegnati in maniera sbagliata rispetto alla serie TV.AnalisiLe condivisioni suicheroladinelsi presentano nel seguente modo:Idicevano che nelilci lascia le penne!!!I finti fotogrammi deiCi eravamo occupati di una narrazione simile in un articolo precedente.