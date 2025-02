Screenworld.it - Il Drago e il Camaleonte, recensione: ars gratia artis, arte chiama arte

Immagina di essere un mangaka di successo e, all’improvviso, ritrovarti in un corpo che non è il tuo, spogliato della fama e della gloria che hai duramente conquistato negli anni. Hai due alternative dinanzi a te: arrenderti ad una vita di stenti, rinunciando al tuo sogno, o ripartire da zero e combattere contro tutto e tutti, persino te stesso. Questo l’incipit de Ile il, shounen di Ry? Ishiyama (noto per aver scritto One Piece – Episode A) edito J-POP Manga, un’opera che esplora il mondo del manga con ironia e audacia, ragionando sul valore dell’e sul concetto di “fortuna” in ambito lavorativo.Davvero i mangaka più bravi sono gli unici a ricevere un riconoscimento? Realmente l’editoria premia chi se lo merita? O, talvolta, è solo questione di fortuna? La storia delineata da Ishiyama non si limita a raccontare una lotta tra chi cerca di distinguersi in un’industria editoriale spietata e chi, invece, si limita ad emulare gli altri.