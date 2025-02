Il discorso di Timothée Chalamet ai SAG Awards 2025 prova che è ancora in corsa per l' Oscar

Leggi su Gqitalia.it

Arrivati agli sgoccioli della stagione dei premi, per alcuni vincere e perdere le statuette è diventata una routine banale. Lo si vede nelle brevi inquadrature di reazione che la telecamera ci offre: attori in trance, che si limitano ad applaudire. Prendiamo Jeremy Strong, il cui volto non ha tradito alcun accenno di emozione quando Kieran Culkin - che ha già vinto un Golden Globe e un Bafta per il suo ruolo in A real pain - lo ha battuto come miglior attore non protagonista anche ai SAGdi ieri notte. Pure Culkin si è abituato. e forse un po' troppo bene. Il suoè sembrato totalmente fuori dalle righe, come se si fosse dato la sfida di mantenerlo interessante a tutti i costi.Nonostante questo, resistono delle sorprese. Capita che una premiazione vada in una direzione diversa.