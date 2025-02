Serieanews.com - Il dato scioccante di quest’anno: con i crediti di Lautaro facevi un attacco da 45 gol

Pensavi di aver fatto un gran colpo prendendoMartinez a inizio anno? Bene, ora preparati a piangere lacrime amare!Ildi: con idiunda 45 gol (Foto: Ansa) – serieanews.comSei in fondo alla classifica del fantacalcio? Ti svegli nel cuore della notte su, ripensando a quel momento in cui hai speso 350su 1000 perMartinez, convinto fosse la mossa del secolo? Bene, siediti e prendi un bicchiere d’acqua, perché ilche stai per leggere è di quelli che fanno male: con gli stessi soldi, avresti potuto costruire unda 45 gol. Quarantacinque.Martinez è stato il calciatore più pagato alle aste, con una media del 35% del budget speso per lui. In una lega a 8 partecipanti con 1000 fanta, la spesa media è stata di 350