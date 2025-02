Il Covid ad Alzano | Ci siamo aggrappati a qualcosa Il dolore insegna | bisogna investire sulla prevenzione

Leggi su Bergamonews.it

Lombardo. Affiora il, la paura di quei giorni. Non potrebbe essere altrimenti, cinque anni fa in sole tre settimanepianse 50 morti: una drammatica ecatombe. Nel mese di marzo furono 108, tanti quanti l’intero anno precedente. Nelle parole di Camillo Bertocchi, oggi come allora sindaco diLombardo, si manifesta tutta la tragicità dell’esperienza della pandemia in Val Seriana.Gli avvenimenti si susseguirono velocemente. Domenica mattina, 23 febbraio, al Pesenti Fenaroli vennero registrati i primi due casi ‘ufficiali’ di19 nella Bergamasca. Il pronto soccorso dell’ospedale seriano venne chiuso su ordine dell’allora direttore sanitario Giuseppe Marzulli. Venne riaperto dopo poche ore, uno dei punti critici dell’inchiesta giudiziaria che seguì il dramma. Esattamente come la mancata istituzione della zona rossa trae Nembro.