Il costo di tre anni di guerra del Cremlino in Ucraina, in numeri

Sono passati treda quando la Russia ha invaso l’. Ora, il presidente Donald Trump sta mettendo in dubbio il futuro sostegno degli Stati Uniti a Kyiv, conducendo colloqui diretti con la Russia, attaccando il presidente Volodymyr Zelensky e lamentandosi deldegli aiuti americani per il paese nell’est dell’Europa. Ladella Russia inha causato decine di migliaia di morti, milioni di sfollati e cambiato radicalmente il panorama della sicurezza in Europa. Mentre laentra nel suo quarto anno, ecco un quadro dei costi umani, territoriali e finanziari, in. 10,6 milioni. Gli sfollati ucraini secondo l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). Questo dato include 3,7 milioni di persone che si sono spostate all’interno del paese e 6,9 milioni che si sono rifugiate all’estero, la maggior parte in Russia, Germania e Polonia.