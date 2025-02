Ilfoglio.it - Il Consiglio esteri proroga Di Maio inviato Ue per il Golfo

IlAffariUe ha dato il via libera allaDi Luigi DicomeUe per il. Il Foglio aveva anticipato la notizia il mese scorso, pubblicando la lettera con cui l’Alto rappresentante Kaja Kallas aveva informato i 27 stati membri della volontà di allungare il mandato dell'ex ministro italiano fino al 28 febbraio 2027. “L’eccellente prestazione dell’Eusr per il, Luigi Di, ha rappresentato un grande contributo nel far avanzare la cooperazione Eu-Gcc. Ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di entrambe le cooperazioni regionale e bilaterale con i paesi delnel campo delle consultazioni politiche, dei dialoghi sulla sicurezza, sul commercio e investimenti, energia verde e relazioni people-to-people”, si legge nel documento. In linea con la Comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il- spiega ilAffari- Dicontinuerà a sviluppare un partenariato Ue più forte, globale e strategico con i paesi della regione del, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell'area impegnandosi e sostenendo il dialogo e le soluzioni regionali a lungo termine con singoli partner dele organizzazioni regionali pertinenti.