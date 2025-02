Udinetoday.it - Il conservatorio Tomadini compie 100 anni: concerto gratuito al Teatrone

Leggi su Udinetoday.it

Grande festa musicale per Udine per celebrare i 100del. L'appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, alle 18.30 al Teatro Nuovo Giovda Udine con l’Ouverture Academic Festival di J. Brahms per Orchestra Sinfonica. Sul podio della produzione il Maestro Carlo Emilio.