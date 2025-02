Ilfattoquotidiano.it - “Il consenso globale sui diritti umani sta crollando”. L’allarme dell’Alto commissario ONU Turk: “Autoritarismo raddoppiato in 30 anni”

“Il sistema internazionale sta attraversando un cambiamento tettonico e l’edificio deiche abbiamo costruito con tanta fatica nel corso dei decenni non è mai stato così sotto pressione”. Ha esordito così l’Altodelle Nazioni Unite per i, Volker, nel suo discorso di apertura della 58esima sessione del Consiglio Onu. “Ilsuistasotto il peso dell’, uomini forti e oligarchi. Secondo alcune stime, gli autocrati controllano ora circa un terzo dell’economia mondiale, più del doppio rispetto a 30fa”, avverte. “I leader citano la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo per giustificare gravi violazioni. Anche l’ipocrisia, i doppi standard e l’impunità hanno avuto un ruolo. Le potenze regionali neutrali o ostili aistanno acquisendo sempre più influenza.