Iodonna.it - Il conflitto ha ridisegnato il volto di Kharkiv. Eppure, tra le macerie, emergono gesti di resistenza quotidiana: la riapertura di una scuola, la ricostruzione di una casa, la semplice scelta di restare

Mentre, a Bruxelles, i ministri degli Esteri dei 27 adottano il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e i palazzi delle istituzioni europee si tingono dei colori della bandiera ucraina. Mentre Donald Trump reclama come ricompensa per gli aiuti dati fino a ora lo sfruttamento delle terre rare ucraine (ovvero risorse con proprietà elettrochimiche dal valore stimato di 11,5 trilioni di dollari). E mentre il Consiglio europeo convoca un vertice europeo straordinario sull’Ucraina il prossimo 6 marzo. In questo mentre, l’Ucraina vive il terzo anniversario dell’inizio del. Mentre noi corriamo il rischio più grande, l’assuefazione: ci stiamo abituando alla guerra, dimenticando l’Ucraina. 24 febbraio: due anni di guerra in Ucraina, fra incognite e speranze X Leggi anche › L’altra faccia della guerra in Ucraina: la violenza sulle donne Ucraina, 24 febbraio 2025: sono passati tre anni dall’inizio della guerraSecondo i dati diffusi dall’Agenzia Onu per i rifugiati (UNHCR) ad agosto 2024, i rifugiati ucraini erano circa 6,7 milioni.