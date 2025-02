.com - Il concorso Green di Very Mobile per il quinto compleanno

Leggi su .com

Roma, 24 febbraio 2025 –, l’operatore telefonico sul mercato italiano dal 2020, festeggia ilcon un nuovoa premi della durata di quattro settimane che conferma la sua vocazione. I clienti, attraverso una campagna di comunicazione multi-canale, saranno guidati nella sezione Gigadell’appper partecipare al contest che consente di vincere ogni settimana un monopattino elettrico.Il programma Gigadioffre un motivo in più per entrare nel mondo dell’ecosostenibilità. Permette, infatti, ai clientidi contribuire a progetti ambientali e accedere ai vantaggi di partner selezionati per la loro attenzione alle tematiche sostenibili.si distingue non solo per l’attenzione all’ambiente, ma anche per la convenienza, la qualità del servizio e una semplicità che permette di attivare una SIM online in soli tre minuti.