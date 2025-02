Trevisotoday.it - Il Comune di Silea attiva un modulo aggiuntivo per Biblio-filò

Leggi su Trevisotoday.it

, il percorso per genitori e bambini da zero a tre anni promosso daldie condotto da Ilaria Baldin, psicologa, educatrice e referente regionale di Nati per la Musica Veneto, ha preso il via il 28 gennaio presso lateca comunale: quest’anno, però, non è stato.