Il club sbotta richiesta clamorosa | le tv devono cambiare nome

Un’email inviata a tutte le emittenti televisive per richiedere un cambiamento nel modo di definire il: è successo in Premier League.Più di 20 punti di distanza dalla prima in classifica, una posizione che li vede ben lontani dai vertici della Premier League; ma per la società questo è un discorso secondario.Ilin questione è il Tottenham, definito così ancora per poco. La dirigenza del, infatti, ha di recente avanzato unaalle emittenti televisive chiedendo loro di rivedere ildella squadra e di non chiamarla più semplicemente Tottenham. Un’iniziativa che mira a voler rafforzare la propria immagine e a distinguere la squadra dalla zona di Londra da cui prende il.Secondo quanto riferito da The Athletic, l’oggetto dell’email era semplicemente “Aggiornamento sulla denominazione del Tottenham Hotspur“, mentre nel corpo del testo si leggeva che ilrichiede che venga utilizzato ilcompleto, Tottenham Hotspur, con Spurs come versione abbreviata preferita.