Il chirurgo plastico di Aoup Gian Luca Gatti in missione umanitaria in Paraguay

Pisa, 24 febbraio 2025 - C'era anche il- direttore del percorso Labiopalatoschisi dell’, non nuovo a questo tipo di missioni umanitarie - nel gruppo di professionisti che hanno partecipato alla prima tappa del programma di cooperazione sanitaria internazionale Nemyatyro2025, promosso dal Ministero della salute pubblica e del benessere sociale del Paese, in collaborazione con ITAIPU Binacional, colosso mondiale nella generazione di energie rinnovabili. Con un investimento di 4.000 milioni (moneta locale) hanno messo a punto un’organizzazione che ha fatto sì che si realizzassero 149 interventi chirurgici ricostruttivi gratuiti a favore dei pazienti vulnerabili dei dipartimenti Central e Concepción in. In particolare, all'ospedale regionale di Concepción, chirurghi paraguaiani affiancati da colleghi provenienti da Italia e Francia hanno eseguito 138 operazioni per tre giorni intensi mentre, all'Ospedale General Pediatrico Acosta Gñu, sono stati eseguiti 11 interventi chirurgici programmati.