Il centro Auser Giulio Cesare soffia sulle prime 16 candeline

Centinaia di persone hanno presenziato alla festa del sedicesimo compleanno del circolo ricreativo e culturalea Gatteo Mare, con un grande buffet per tutti e la torta gigante. Fondato nel 2009, il circolo ricreativo e culturaleconta circa 250 soci e dal 2016 presidente è Terzo Tosi. Ilè l’unico circolo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzogiorno fino a tarda sera. Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Ildi Gatteo Mare rappresenta l’esempio più chiaro delle funzioni che i centri svolgono nelle comunità locali perché costituiscono un punto di riferimento per le persone sole in difficoltà. Ma nello stesso tempo sono occasioni di incontro anche per l’intera comunità come a Gatteo Mare, dove un locale come questo era indispensabile.