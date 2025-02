Lanazione.it - Il caso sfrattati, Tozzi: "Verso una soluzione definitiva"

Seconda puntata per il dramma di una famiglia unita dall’affetto, ma divisa dagli eventi di una vita. Un sessantenne si è trovato in breve tempo senza casa, sfrattato e con il conto corrente bancario pignorato. La moglie e la bambina, otto anni, alloggiano ora in una casa famiglia. L’uomo ha bussato alle porte della Caritas. Sulè intervenuto Daniele, assessore alle politiche sociali e abitative. "Desidero fornire un aggiornamento in merito alla vicenda recentemente oggetto di attenzione riguardo ildi Gabriel, uomo di 60 anni. In sintesi, il procedimento esecutivo di sfratto è stato avviato a seguito del naturale scadere del contratto di locazione e del mancato rilascio dell’immobile. I proprietari, esercitando il loro diritto, hanno ripreso possesso della casa. Tuttavia, grazie a un intervento tempestivo da parte del Sindaco e alla sensibilità del proprietario, è stata concessa una proroga temporanea che ha permesso di gestire la situazione con maggiore umanità, garantendo alla famiglia coinvolta un periodo di transizione per individuare una nuova sistemazione".