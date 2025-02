Lanazione.it - Il Casentino alla Slow Wine Fair con il Folia Gin

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 febbraio 2025 – È in corso in questi giorni la Fiera dedicata al vino che fino a martedì 25 febbraio mette in mostra il vino “buono, pulito e giusto” negli spazi di BolognaFiere, con oltre 1200 cantine italiane e da 30 Paesi. Presente per la prima volta in fiera ancheGin da Raggiolo nella Valteggina, area deldove la Società Agricoladi Marina, Luisa, Andrea e Francesco ha dato vita ad un distillato “casentinese doc”.è un gin estremamente territoriale: grazie all’abilità epazienza della Distilleria Nannoni di Poggio Paganico, questo gin che racconta il, unisce “botaniche” costituite da castagne secche, farina di castagne, nocciole e foglie di olivo. Tutto ciò ha creato un gin London dry più morbido e abboccato rispetto ai classici, che può essere gustato benissimo anche da solo per un piacevole dopo pasto.