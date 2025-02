Fanpage.it - Il cane può mangiare la verza?

Laè una verdura sicura per ile come tutte le altre verdure crucifere può essere data senza problemi, a patto di somministrarla nella maniera corretta. Contiene una buona quantità di vitamina C e fibre, ma soprattutto ha proprietà antitumorali e antinfiammatorie.