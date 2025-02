Ilgiornaleditalia.it - Il Brutalismo di Adrien Brody vola agli Oscar ma rischia con il Bob Dylan di Timothée Chalamet

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Brady Corbet dirige un magistralee una ferrata Felicty Jones nel cast, ben capeggiato da Guy Pearce, di "The Brutalist"; film notevole, già pluripremiato ai Golden Globe. Voto:9 Nel film "THE BRUTALIST" di Brady Corbet,è in profumo di! Molti i temi trattati: