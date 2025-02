It.insideover.com - Il Brasile entra nell’Opec alle sue condizioni e col petrolio si siede al tavolo dei grandi

Il 20 febbraio 2025, ilha ufficialmente aderito all’OPEC+, il cartello dei Paesi produttori di, ma con una precisazione che cambia le carte in tavola: nessuna intenzione di accettare vincoli sui tagli alla produzione. La decisione, annunciata dal ministro delle Miniere e dell’Energia Alexandre Silveira, segna un momento cruciale per il gigante sudamericano, che si conferma sempre più come attore di peso nel mercato globale dell’energia. Ma questo ingresso “leggero” nel gruppo – limitato a un ruolo consultivo senza obblighi – porta con sé implicazioni economiche e politiche che meritano di essere sviscerate, soprattutto in un mondo dove ilresta una leva di potere, nonostante i proclami sulla transizione verde.Dal punto di vista economico, ilnon nasconde le sue ambizioni.