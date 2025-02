Lanazione.it - Il bilancio del gruppo pisano Sailpost: 2024 con oltre 80 milioni di fatturato

Pisa, 24 febbraio 2025 - In archivio ilper, società leader nel mercato postale privato italiano, che chiude ufficialmente l’anno confermando i risultati positivi e raggiungendo unintorno agli 80di euro, in crescita del 10% rispetto al precedente. L'Ebitda si attesta all'11%, a conferma della solidità del modello di business dell’azienda pisana. "Siamo soddisfatti di quanto fatto nel, dove abbiamo consolidato la nostra posizione di secondo operatore postale in Italia – afferma Valterio Castelli, Presidente– Il portafoglio ordini, con 120di euro di gare vinte da realizzare nei prossimi anni, ci permette indi guardare al futuro con ottimismo. Per il 2025 puntiamo a una crescita del 30%” Obiettivi ambiziosi, che vedrannoancora molto impegnata nel mercato della consegna e notifica di atti giudiziari, un settore in cui ilha ormai dimostrato delle competenze di primo livello, come dimostra anche la recente gara vinta per il Comune di Milano.