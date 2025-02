Notizie.com - Il 42% degli italiani dorme meno di 6 ore a notte, l’esperto: “Rischi concreti, il sonno è benessere”

Il 42%di sei ore a, iper la salute sono importanti. “Bisogna invertire il paradigma e considerare ilper il“.42%di 6 ore a: “, il” (Notizie.com)“Spesso si sbaglia la domanda, ilnon deve essere affrontato per evitare le patologie ma considerato come fonte di”, il neurologo Liborio Parrino non ha dubbi nel parlare di questo argomento a Notizie.com. Specifica come di fatto il paradigma vada invertito e non si debba pensare al dormire come un rimedio per non trovarsi di fronte a delle patologie croniche.Nonostante questo evidenzia come studi oggettivi, realizzato con poligrafie e non in maniera soggettiva su sondaggio, indichino che “chidi cinque ore al giorno ha un aumento significativo delo di ipertensione arteriosa, patologie cardiocerebrovascolari, diabete, aumento di peso e maggiori livello di colesterolo nel sangue.