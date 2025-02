Genovatoday.it - Ikea, lavoratori ancora in sciopero

Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, è in corso un nuovodi 4 ore, iniziato a inizio turno di lavoro, per i dipendentidi Genova Campi. La protesta si inserisce all'interno della vertenza nazionale portata avanti da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per il rinnovo del contratto.