"Ignorante e presuntuoso". Valerio Scanu demolito, il famoso cantante lo asfalta senza possibilità di replica

Duro botta e risposta tra Pupo e, tutto è nato dopo alcune dichiarazioni delsardo giovedì scorso durante la puntata de La Volta Buona. "Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno dà una versione differente", ha attaccatoriferendosi alla diatriba sul presunto scippo di Sanremo 2010. La reazione di Ghinazzi non si era fatta attendere troppo.

In una lettera inviata a Dagospia Pupo aveva risposto: "Lo dico per l'ultima volta e poi tacerò per sempre. Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all'epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest'ultima, mettendo così a rischio l'accordo che c'era, accettai il compromesso di arrivare secondo.