Ignoffo | Napoli reagisci contro l’Inter Serve consapevolezza per tornare in corsa

: “perin”">Giovanni, ex difensore del, è intervenuto ai microfoni di “Magazine Live” su Radio Punto Zero, analizzando il momento delicato degli azzurri e proiettandosi sullo sdiretto.«Le scelte dei calciatori possono essere determinanti, sia in positivo che in negativo. L’autogol di Rrahmani ne è un esempio: ha complicato la gara e costretto ila cambiare atteggiamento», ha spiegato, sottolineando come certi episodi possano influire sull’andamento della partita. «Gli azzurri hanno cedutouna squadra che gioca un buon calcio e che darà fastidio a molte altre formazioni».vede però la sfida concome l’occasione perfetta per rilanciarsi: «È un momento negativo, ma proprio queste gare possono accendere la scintilla.