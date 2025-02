Anteprima24.it - Ieri in Campania: rave party illegale nel Sannio, in Irpinia un parco cani per Sally

Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali indi, domenica 23 febbraio 2025. Avellino – L’Amministrazione Comunale di Volturara Irpina ha deliberato la realizzazione di unperintitolato alla cagnolina, figura simbolo della comunita?. All’interno di questo spazio, verra? collocata una statua a lei dedicata, affinche? il suo ricordo resti vivo nel cuore di tutti i volturaresi. (LEGGI QUI) Benevento – Imponente operazione nella notte tra Sabato e Domenica dei Carabine l’unità cinofila e la Polizia Municipale per un. Sono state identificate circa 90 persone ed è stata comminata una ammenda di 1.500 Euro per l’organizzatore di un evento musicale alla periferia della Città. (LEGGI QUI)Caserta – I carabinhanno arrestato a Cellole (Caserta) un 37enne albanese poco dopo che questi aveva commesso un furto in un appartamento insieme ad un complice, ancora ricercato.