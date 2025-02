Game-experience.it - ID@Xbox Showcase, tutti gli annunci, i giochi ed i trailer del 24 Febbraio 2025

Leggi su Game-experience.it

È terminato da poco l’ID@di questa giornata del 24, un appuntamento comunicativo che ha visto Microsoft svelare un’ampia selezione diindie in arrivo sue PC, con un mix di titoli originali, grandi ritorni e sorprese per gli abbonati a Game Pass.Scopriamo qui sotto, ie glidell’ID@del 24(grazie adWire):33 Immortals – Uscita il 18 marzoAbbiamo visto per la prima volta 33 Immortals durante l’Gamedel 2023 e ora questo attesissimo roguelike cooperativo d’azione arriverà il 18 marzo. Fino a 33 giocatori dovranno affrontare orde di mostri e boss giganteschi, catturando lo spirito dei raid MMO in un contesto più immediato e accessibile.Balatro – Disponibile oggi su Game Pass!L’acclamato roguelike basato sul poker arriva oggi a sorpresa su Game Pass! Inoltre, è statoato che Balatro approderà anche su Windows PC, insieme al quarto aggiornamento Friends of Jimbo, che introduce carte a tema basate su Fallout, Assassin’s Creed, Civilization VII, Rust, Slay the Princess, Bugsnax, Dead By Daylight e il canale YouTube Critical Role.