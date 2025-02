Inter-news.it - Ibrahimovic sembra su Marte: «Milan? Nuova scuola, il rock and roll!»

ha rilasciato una lunga intervista a GQ Italia. In questo estratto,un personaggio catapultato su. Umiltà pari a zero.SFASCIO – Ilè allo sfascio totale dal punto di vista dei risultati e degli obiettivi stagionali. In campionato si trova a meno 17 punti dall’Inter capolista, è stato eliminato dalla Champions League ai playoff per mano del Feyenoord ed è anche lontano dal quarto posto. Insomma, ad oggi è una stagione da dimenticare. Inoltre, gli stessi tifosi, ormai in contestazione da mesi, hanno avuto un ulteriore sfogo dopo il tonfo di sabato in casa del Torino. Insomma, non si salva nulla del club rossonero.e le sue parole sulad oggi sconnesse dalla realtàSU– Ma Zlatan, senior advisor di Red Bird, ha tenuto un’intervista a GQ Italia.