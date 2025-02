Ilnapolista.it - Ibrahimovic: «Al Milan ho scelto di non avere un ufficio, una scrivania non è prova di efficacia»

Il lavoro dinon ha pagato. Lo svedese alla sua prima esperienza da dirigente è stato bocciato. Per questo motivo circolano voci sul fatto che Cardinale, proprietario di RedBird e del, stia pensando di affiancargli una figura esperta.a rilasciato una lunga intervista a GQ Italia sulla sua seconda vita nel mondo del calcio: «Come in campo, anche qui il gioco di squadra è la cosa più importante di tutte. È quello che ho detto a Gerry Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: “Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Io non sono qui per salvare la situazione. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare. Aiutare. Teamwork”. Ho detto a Gerry, sono probabilmente l’unica persona in RedBird che non è andata ad Harvard.