Iannicelli: "Napoli resta favorito per lo Scudetto, ma Conte deve vincere la tirannia delle aspettative"

Scrive Peppesul suo sito: Ilper la conquista dello, ma Antonioe la sua squadra devono adesso sconfiggere la “”. La legge di Say applicata nelstoafferma: “l’offerta crea la propria domanda”. L’economista, imprenditore e giornalista francese sostiene che un successo inaspettato crea una domanda di pzioni sempre più elevate. Ad Antonioera stato chiesto di tornare in Europa. Qualsiasi tifoso delavrebbe firmato per un quarto posto a fine stagione. Sul campo gli uomini di Antoniohanno dimostrato di poter concorrere addirittura per lo. Ovvio che si sia generata una grandissima aspettativa tricolore che se delusa lascerebbe un gusto retroamaro nel finale di stagione.