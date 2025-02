Ilrestodelcarlino.it - I Vikings si arrendono anche all’Eppan. La penultima piazza resta a quattro punti

Kappao sanguinoso per iRubiera (2), fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile. Lo Sparer Eppan (15) passa 33-25 al PalaBursi con un break di 5-0 maturato intorno alla metà del primo tempo che viene poi gestito senza difficoltà in corso d’opera, prima di un altro parziale nel finale che chiude definitivamente i conti. Rubiera, che ha in Errico (6 reti) il miglior marcatore,a -4 dalla, che garantirebbe i playout. In Serie A1 femminile terzo stop di fila per la Casalgrande Padana (16), che cade nettamente nel derby esterno con l’Ariosto Ferrara (21). Il punteggio, 32-21, non lascia adito a discussioni,se a metà gara la squadra di Barani è a sole 3 lunghezze: nella ripresa, nonostante i 6 centri di Iyamu, le estensino un 6-0 che le porta sul 29-20 e da lì la contesa è in ghiaccio.