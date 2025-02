Lapresse.it - I Tre Moschettieri Opera Pop al Teatro Brancaccio di Roma

Dopo il successo di Milano arriva nella capitale, dal 5 al 16 marzo al, per proseguire poi nei mesi successivi nei più importanti teatri italiani, ‘I TrePop’, la nuova versione musicale italiana del più celebrenzo di Alexandre Dumas prodotta da Stefano Francioni e dalStabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). Un’occasione per vivere, in un live sorprendente, una storia senza tempo dove i tre protagonisti portano in scena tutta la potenza del loro legame. ‘Tutti per uno, uno per tutti!’, il motto simbolo di un’amicizia incorruttibile, si rinnova in questo spettacolo in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Gio’ Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo ed elegante di Giuliano Peparini al quale sono affidate la Direzione Artistica e la Regia.