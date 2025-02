I Simpson non hanno predetto la morte di Donald Trump o una nuova pandemia nel 2025

Leggi su Open.online

Circolano diverse condivisioni di un video tratto da alcuni canali Tik Tok, dove si sostiene che iabbianoladiper il 12 marzo. Secondo una seconda clip, condivisa insieme alla precedente, iavrebberoinvece unaproveniente dalla Cina. Non risultano corrispondenze di queste “predizioni” nella reale programmazione della popolare serie animata. Infatti, le foto risultano palesemente generate attraverso l’Intelligenza artificiale.Per chi ha fretta:Non esistono puntate deiche corrispondono alla narrazione.Le clip in oggetto presentano fotogrammi generati dall’Intelligenza artificiale.Alcune scene non rappresentano in alcun modo lo stile della serie TV.AnalisiLa condivisione delle clip suiche predicono ladie unadalla Cina si presenta nel seguente modo:GIRANO DUE VIDEO IN INTERNET molto discutibili di cui uno anche INQIUETANTE.