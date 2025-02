Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 24 febbraio: Serie A, Liga, Championship, Super Lig

Leggi su Ilveggente.it

di24: ci sono i posticipi diA,più l’atteso scontro tra Galatasaray e Fenerbahce nellaLig turca.La Roma, qualificatasi agli ottavi di finale di Europa League battendo il Porto 3-2 lo scorso giovedì, sta trovando continuità anche inA: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, un ruolino di tutto rispetto grazie al quale i capitolini si sono riavvicinati alla zona Europa, che fino a poche settimane fa appariva lontanissima. Le sconfitte di Bologna e Milan permetterebbero ai giallorossi di rosicchiare altri punti in caso di vittoria contro il Monza, ultimo in classifica e bisognoso di un miracolo per evitare la retrocessione.Idi24A,Lig (LaPresse) – IlVeggente.