Liberoquotidiano.it - I pianeti allineati, evento unico nel decennio. Cosa sta per succedere in cielo

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Scoppieranno fuori tante migliaia di altri mondi», ma intanto godiamoci quelli a noi più vicini, appartenenti al nostro Sistema solare, che ultimamente stiamo dando un po' per scontati, dopo essere entrati in quella che Giovanni Bignami definì la seconda rivoluzione planetologica, quella dell'astronomia deiextrasolari o eso, queiper intenderci che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. Rientrando per un attimo nel nostro “giardino” planetario e rinnovando il legame “meccanico” tra la Terra, il Sole e i, merita di essere rievocata la figura dell'astronomo e architetto Sir Christopher Wren, tra i fondatori nel 1660 della Royal Society e di cui fu presidente tra il 1680 e il 1682. Il suo lavoro scientifico di ampio respiro non è sicuramente da meno di quello dei suoi più noti contemporanei, Isaac Newton e Blaise Pascal.