I nuovi fumetti di Batman affascinano i fan, ecco i dettagli e le prime (eccezionali) tavole

Il 2025 segna un grande cambiamento per: DC Comics ha annunciato a sorpresa il rilancio della serie con un nuovo numero 1, affidato allo sceneggiatore Matt Fraction e all’artista Jorge Jiménez. Si tratta della quarta volta nella storia editoriale diche la numerazione riparte da uno, a dimostrazione dell’importanza di questa nuova fase per il Cavaliere Oscuro.Fraction, noto per il suo lavoro su Gli Incredibili X-Men e The Invincible Iron Man, ha dichiarato cheè stato il primo fumetto che abbia mai letto e che questa è un’opportunità imperdibile, annunciando alcune nuove particolarità che lui e il resto del team stanno mettendo in atto:Jorge e io vogliamo creare una versione difortemente incentrata sulla dimensione supereroistica, celebrando tutto ciò che rende il personaggio così amato.