Formiche.net - I mercati applaudono Merz. Le tre sfide per la Germania

Leggi su Formiche.net

Per laè una svolta, su questo ci sono pochi dubbi. L’affermazione di Friedrich, leader della Cdu, alle elezioni federali tedesche apre scenari potenzialmente inediti per quella che è, ancora e a tutti gli effetti, la forza economica più importante d’Europa. E questo nonostante Berlino stia vivendo una delle peggiori crisi industriali degli ultimi decenni, a cominciare dal tunnel dentro il quale è finito l’intero settore automobilistico, schiacciato dalla pressa cinese e incapace di reagire alla sfida dell’euro elettrica.L’UMORE DEITanto per cominciare, i, che come sempre hanno l’occhio lungo in concomitanza con i grandi appuntamenti elettorali. Le borse europee si sono mostrate fin dalle prime ore del mattino abbastanza toniche, con Francoforte che ha reagito al voto tedesco con un +0,84%, seguita da Milano, anch’essa di buon umore, a +0,2%.