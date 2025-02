Ilrestodelcarlino.it - I lupi della foce del Bevano, incontro ravvicinato in pineta: habitat perfetto (a parte l’uomo)

Ravenna, 24 febbraio 2025 – Eccoli, i. Sono sei. A distanza di un centinaio di metri. Uno è di vedetta, fissa lo sguardo verso di me e avverte gli altri del branco. A uno a uno guardano nella direzione dell’allarme, si fermano, poi riprendono a trotterellare uno dietro l’altro, qualcuno si ferma ancora a guardare, poi scompaiono passando dalla radura a prato incolto alla confinante, in direzionedeldove peraltro dovrebbe trovarsi la tanacoppia alfa, la tana di Ginevra, la capostipite deidell’Ortazzo. Un avvistamento diurno eccezionale, senz’altro raro: le 12,52 di qualche giorno fa, in questa estesa landazona C, un’area con solo qualche macchia cespugliosa dietro cui quei seise ne stavano fermi. Forse in attesa del passaggio di qualche daino? Poco probabile, anche per via dell’ora, in pieno giorno; di daini pure ce n’erano, ma da un’altra, distante.