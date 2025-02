Lapresse.it - I leader mondiali in Ucraina nel terzo anniversario dell’inizio della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una dozzina di, a Kiev per celebrare ildell’invasione russa in. La presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau erano tra i visitatori accolti alla stazione ferroviaria dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha e dal capo dello staff del presidente Andrii Yermak.Von der Leyen ha scritto sui social media che c’è in gioco il destino dell’Europa. La missione è di particolare significato specialmente dopo che la politica estera degli Stati Uniti è cambiata sotto il presidente Donald Trump.At Maidan, we honor the fallen—and those still fighting on the frontlines.Europe stands with Ukraine, empowering its brave resistance.Through strength, they will secure a just and lasting peace.