I giovani talenti che brillano. Il miglior burger e la miglior pizza hanno origine nella città di Vinci

(Firenze), 24 febbraio 2025 – E’ un periodo in cui ladiriesce a mantenersi al centro della scena sotto il profilo dei primati. E’ da pochi giorni, infatti, che la patria di Leonardo può fregiarsi di due titoli non da poco, almeno per quello che riguarda il mondo sempre in rapida evoluzione degli amanti del buon cibo. Si tratta infatti di poter vantare di avere fra i suoi chef chi sa fare lae ild’Italia. Merito di dueche, nei giorni scorsi,vinto due concorsi di rilievo nazionale mettendosi alle spalle numerosi concorrenti. Da un lato c’è Fabrizio Mazzantini, che ha vinto laBattle a Rimini nei giorni scorsi. Una sfida ai fornelli che ha coinvolto oltre sessanta concorrenti provenienti da tutta Italia, chiamati a cimentarsipreparazione di street-food.