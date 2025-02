Lanazione.it - I consigli della psicologa per superare l’ansia da studio: “Concentrarsi su piccoli obiettivi, pause fondamentali”

Firenze, 24 febbraio 2025 – La storia di Camilla Spezza, laureata a 20 anni alla Scuola Normale di Pisa, è senza dubbio straordinaria. Ma non tutti gli studenti seguono un percorso così lineare e veloce. Anzi, molti affrontano ansia, stress e difficoltà nel percorso scolastico e universitario. Abbiamo intervistato laAlessandra Bondi per capire come affrontare al meglio queste sfide. Quando si parla di studenti brillanti che ottengono la laurea a 20 anni, il rischio è che altri ragazzi possano sentirsi inadeguati. È un problema reale? “Sì, ed è più diffuso di quanto si pensi. Viviamo in una società che enfatizza la velocità e la performance, anche negli studi. Quando si leggono notizie di giovanissimi che si laureano con il massimo dei voti, alcuni ragazzi possono sentirsi sotto pressione, come se il loro percorso fosse meno valido o se fossero ‘indietro’.