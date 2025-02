.com - I Coma_Cose annunciano il tour estivo, le date e i biglietti

I ComaCoselepreviste per l’estate 2025, con una scaletta che prevede i successi del duo e i brani del prossimo albumDopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano Cuoricini, i ComaCoselepreviste per l’estate 2025, una nuova occasione per poter incontrare i loro fan in unche li vedrà protagonisti sui palchi dei principali Festival estivi.Ilprenderà il via il 19 giugno da Piazza Libertà ad Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica), proseguirà il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine a Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest).