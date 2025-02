I colori dell’anima – The Colors Within al cinema solo dal 24 al 26 febbraio

Leggi su Cinefilos.it

– The, aldal 24 al 26– The, il nuovo film anime della regista Naoko Yamada (La forma della voce) e di Science SARU, studio di animazione dietro alla serie fenomeno del momento DanDaDan, arriva nelle saletografiche italiane in un evento speciale di tre giorni, il 24, 25 e 262025, grazie a Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime,tografica e home video.In questa nuova pellicola, la regista autrice di numerosi capolavori come La forma della voce, Liz e l’uccellino azzurro e The Heike Story, torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d’animazione dallo stile inconfondibile, che ha realizzato alcune tra le serie più interessanti degli ultimi anni come DEVILMAN crybaby, The Tatami Galaxy e Scott Pilgrim – La serie.