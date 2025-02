.com - I Cage Warriors tornano a Roma

(Adnkronos) – Iper la sesta volta sabato 8 marzo dalle 17 al PalaPellicone di Ostia. Nell’edizione 183 del più grande evento europeo di Mma saranno 18 i match in programma con combattimenti per l’assegnazione del titolo dei pesi gallo e medi. Fondata a Londra nel 2001,Fighting Championship –o Cwfc – è un’associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. La manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è arrivata in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore con oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica.