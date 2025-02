Ilgiorno.it - I blackout e la protesta:: "M’illumino di meno, sì ma non per nostra scelta"

Esasperato dai continuima non rassegnato, un gruppo di cittadini di Pregnana Milanese ha organizzato un presidio didurante la serata dal titolo “Mì illumino di“ dedicata alla sostenibilità e alla mobilità elettrica. Il problema è noto da tempo, ma nonostante le proteste di cittadini e amministratori locali non è cambiato nulla. E così l’altra sera i cittadini si sono presentati all’iniziativa con cartelloni dicontro Duereti, gestore della rete. "Si parla di risparmio energetico mentre il paese continua a piombare nel buio, le interruzioni elettriche continuano lasciando in difficoltà famiglie, negozianti e lavoratori", hanno spiegato i manifestanti. Non ha sortito alcun effetto la petizione promossa qualche settimana fa per denunciare i continui, che danneggiano residenti e commercianti, e chiedere al Comune di farsi portavoce del problema nei confronti del gestore dell’infrastruttura elettrica.