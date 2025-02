Gamberorosso.it - I 9 migliori vini dei Campi Flegrei scelti dal Gambero Rosso

Negli ultimi anni, nella narrazione del panorama viticolo italiano, sono venuti alla ribalta alcuni territori in grado di vantare una peculiare caratteristica: insistere su suoli di matrice vulcanica. Ce ne sono in tutto lo Stivale, da nord a sud, alcuni insospettabili (come le denominazioni del nord-Piemonte Boca, Bramaterra, Lessona), altri molto più palesi, per esempio la zona dell'Etna o quella del Vesuvio. In questo secondo gruppo, però, va aggiunto un altro distretto campano: stiamo parlando ovviamente dei, in sorprendente ascesa.Quella deidi fatto è una zona vulcanica del tutto attiva, come del resto stanno dimostrando le scosse e i sommovimenti anche in tempi recenti; Pozzuoli è un po' il baricentro di questo supervulcano che va da Bacoli a Possillipo, spingendosi verso nord fino a Quarto e Marano di Napoli.