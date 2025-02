Secoloditalia.it - “Horcynus Orca” e Stefano D’Arrigo: storia di un capolavoro annunciato e di un autore da “capogiro”

La Mondadori ha deciso di celebrare per tutto il 2025, a partire dal 25 febbraio, a cinquant’anni esatti cioè dalla pubblicazione, ildi. Da poco è scomparso il curatore dell’Opera Omnia, il mai abbastanza rimpianto Walter Pedullà, il più grande critico letterario del Novecento, insieme col suo maestro Debenedetti, ma il testimone è passato nelle mani della sua brava allieva Siriana Sgavicchia, autrice della postfazione alla nuova edizione del volume negli Oscar. Il 25 si terrà a Milano un primo evento, cui ne seguiranno altri fino al “Taobuk” di Taormina che si è imposto ormai come uno degli appuntamenti imprescindibili nella miriade di saghe del libro che si moltiplicano in controtendenza rispetto al calo delle vendite (dal 30 al 40%) e alla conseguente chiusura delle librerie (ultima, di rilievo, la Feltrinelli della Galleria Sordi a Roma, diventato un enorme store di giocattoli, quasi una feroce metafora della trasformazione epocale che stiamo vivendo).