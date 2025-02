Sport.quotidiano.net - Hockey. Pico Mirandola travolta in casa. Brilla invece la Scomed femminile

È un week end di scarne soddisfazioni, quello che l’modenese manda in archivio: nell’Pista arriva l’ennesimo fine settimana di severe sconfitte, mentre un po’ meglio, ma solo un po’, va nell’inline, dove are sono solo le ragazze della, mentre i maschi della serie C perdono 3-1 a Riccione, ed insieme perdono il secondo posto. RISULTATI.PISTA A2, 14^G.: Valdagno - R. Bassano 2-4; Breganze - Montecchio Prec. 5-2;– Trissino 0-5; Correggio - Scandiano 2-1; Seregno – Thiene 5-5; Riposa: Amatori Modena. CLASSIFICA: Breganze punti 37, Correggio 32, Scandiano (*) 22, Trissino e Montecchio Prec. 17, Valdagno e R. Bassano 16, Amatori Modena (*) e Seregno 14, Thiene (*) 12,0.PISTA B, 6^ G.: Amatori PS –6-3; Correggio B – Amatori Modena 11-2; Scandianese – Correggio B 3-7; Riposa: R.