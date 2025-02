Inter-news.it - Highlights Serie A | Verona-Fiorentina 1-0: Palladino spreca un’altra opportunità!

, match della domenica valido per la ventiseiesima giornata diA, termina con il punteggio di 1-0. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Bentegodi.OCCASIONETA – Ilbatte laper 1-0 in un match dall’importanza capitale per le ambizioni di salvezza degli scaligeri. Il match inizia subito con una grande occasione per la squadra viola, con Moise Kean che colpisce in maniera precisa di testa trovando però l’opposizione di Lorenzo Montipò. Dopo quest’, giunta al 4?, lafatica a rendersi pericolosa per l’intero arco dell’incontro. I padroni di casa perseguono un’agenda molto chiara, difendendosi con ordine per poi cercare con calma le giuste linee di passaggio per incidere in fase offensiva.